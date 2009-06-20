Укрзалізниці вдалося почати погашення кредитів - гендиректор

Незважаючи на зменшення надходжень через скорочення вантажоперевезень внаслідок світової фінансово-економічної кризи, “Укрзалізниці” вдалося розпочати планомірне погашення заборгованості за раніше взятими кредитами.

Про це заявив генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК в інтерв’ю «Дзеркалу тижня» (№ 22 (750) від 20 - 26 червня 2009 р.).

Оскільки є криза, зазначив М.КОСТЮК, мають бути й антикризові заходи, тому залізничникам довелося переглянути всі видатки і вдатися до ручного управління. Було сформовано план дій і бюджет компанії залежно від того фінансового результату, який прогнозувалось отримати. З цією метою, в грудні минулого року було переглянуто видатки та проаналізовано, в якому фінансовому стані “Укрзалізниця” підійшла до початку нового року і як поведуться її кредитори.

В якості прикладу М.КОСТЮК розповів, що за два останні місяці минулого року кредиторська заборгованість компанії зросла із 739 млн. грн.. до 1,7 мільярда. “Це свідчило про те, що ми несвоєчасно оговталися від шоку - обсягів вантажоперевезень уже не було, а нашої реакції ще не було”, - зауважив він.

Відтак із початку року довелося запровадити жорсткий централізований контроль за всіма видатками. Від залізниць довелося забрати ті позиції, на яких за рахунок великооптового придбання можна утримувати ціни, а також ті позиції, придбання яких має бути лімітоване, залежно від наповнення гаманця.

“Тож, незважаючи на зменшення надходжень, нам вдалося почати планомірне сплачування боргів. На сьогодні борги зменшилися до 1,1 млрд. грн., а вже наступного місяця їх буде менше 1 мільярда”, - підсумував М.КОСТЮК.