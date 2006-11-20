1,5 тисячі луганчан відмовилися від центрального опалення

В Краснодонському районі Луганської області через підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги від центрального опалення відмовилися майже 1,5 тис. громадян.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар Луганської обласної організації політичної партії «Народний Союз «Наша Україна» Артем ШЕВЧЕНКО.

За його словами, нещодавно заступник міського голови Краснодона Сергій ІЗМАЙЛОВ затвердив зразок відповідної заяви. Щоб не мати тепла в помешканні громадяни повинні заплатити чималі гроші. Згідно з обов’язкових до виконання положень заяви, мешканці багатоповерхівок зобов’язані забезпечити належну теплову ізоляцію помешкання, встановити транзитні стояки центрального опалення, відшкодувати видатки, пов’язані з відключенням помешкання від центрального опалення та гарячої води, сплатити заборгованість за отримані раніше комунальні послуги та інше.