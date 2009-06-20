Кабінет Міністрів збереться на позачергове засідання

Тема: Євро-2012

В понеділок, 22 червня, відбудеться позачергове засідання Кабінету міністрів України з питань підготовки до Євро-2012. Як передає Урядовий портал, початок засідання - об 11:00. Вхід до Будинку уряду – з вул. Грушевського, 12/2, 1-й та 3-й під’їзди, 7-й поверх. Акредитація (до 9: 30, 22 червня) за тел.: 256-65-71, 256-66-43, 80672390772, 80676565240, 80672301705.

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