Чи можна забезпечити на українському футболі німецький порядок?

19 червня в Донецьку відбулася міжнародна науково-практична конференція, під час якої українські і німецькі правоохоронці обговорили питання забезпечення громадської безпеки під час проведення матчів чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили у відділі зі зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, конференцію організували Донецький юридичний інститут МВС України і німецький Фонд Ганса Зайделя.

На конференції обговорювалися питання підготовки спеціальної концепції забезпечення комплексної безпеки змагань. Зокрема, питання підготовки компетентних фахівців-правоохоронців, яким належить керувати і самим безпосередньо брати участь в охороні громадського порядку.

Як зазначив керівник Фонду Ганса Зайделя в Україні Сергій ЗАГОРНИЙ, мета конференції - зробити так, щоб «цінний досвід поліції Баварії мав практичне втілення в діяльності наших правоохоронців».

У свою чергу, начальник інституту полковник міліції Віктор БЕЗЧАСТНИЙ проінформував учасників конференції, що до процесу навчання курсантів вже вносяться необхідні корективи з урахуванням специфіки Євро-2012.

«Це і поглиблена мовна підготовка, і різні тренінги, і ролеві ігри, які допоможуть майбутнім офіцерам української міліції справитися зі своїми обов`язками під час проведення Євро-2012», - сказав В.БЕЗЧАСТНИЙ.