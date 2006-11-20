Польща показує Росії свій гонор

Прем`єр-міністр Польщі Ярослав КАЧИНСЬКИЙ не виключає, що Варшава залишить у силі вето, накладене на укладення нової угоди про партнерство і співпрацю між РФ і ЄС, повідомляє РІА «Новости».

"Якби ми погодилися (поступитися Росії), то це б означало, що Росія, яка є великим партнером ЄС, може сприймати Польщу так, наче вона в Євросоюзі не була", - заявив глава польського уряду журналістам сьогодні увечері.

За його словами, "досі Польща саме так сприймалася Росією, а уряд Польщі поставив це питання ясно і чітко".

"Польща повинна захищати свої національні інтереси", - додав прем`єр-міністр.

Як повідомлялося, Варшава вимагає передусім скасування ембарго на постачання польського м`яса та інших сільгосппродуктів до Росії в обмін на згоду розпочати переговори про укладення нової Угоди про партнерство і співпрацю між Росією і ЄС.