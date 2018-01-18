ВР дозволила іноземним військовим брати участь у багатонаціональних навчаннях в Україні цього року

Верховна Рада України ухвалила Закон про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2018 році для участі у багатонаціональних навчаннях (№7428).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 235 народних депутатів із 342, зареєстрованих у сесійній залі.

Законом передбачається схвалити рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2018 році для участі у багатонаціональному навчанні з підготовки підрозділів збройних сил, українсько-американському навчанні "Репід Трайдент-2018", українсько-американському навчанні "Сі Бриз-2018", багатонаціональному навчанні "Світла Лавина-2018", багатонаціональному навчанні "Чисте Небо-2018" та українсько-румунському навчанні "Ріверіан-2018".

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент постановляє допустити у 2018 році на територію України для участі у багатонаціональних навчаннях у рамках військового співробітництва підрозділи збройних сил іноземних держав: Сполучених Штатів Америки, інших держав-членів НАТО (до 3000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 6 літаків і вертольотів) на строк до 365 діб у січні-грудні 2018 року в рамках багатонаціонального навчання з підготовки підрозділів збройних сил; США, інших держав-членів НАТО та держав-учасниць програми "Партнерство заради миру" (до 2000 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 20 літаків і вертольотів) на строк до 16 діб у червні-листопаді 2018 року в рамках українсько-американського навчання "Репід Трайдент-2018".

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Крім того, йдеться про допуск США, інших держав-членів НАТО та держав-учасниць програми "Партнерство заради миру" (до 2200 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 20 кораблів (суден та катерів), до 5 підводних човнів, до 20 літаків і вертольотів) на строк до 25 діб у червні-жовтні 2018 року в рамках українсько-американського навчання "Сі Бриз-2018"; Угорщини, Румунії та Словацької Республіки (до 300 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою) на строк до 10 діб у серпні-жовтні 2018 року в рамках багатонаціонального навчання "Світла Лавина-2018".

Також це допуск США, інших держав-членів НАТО (до 350 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 20 літаків і вертольотів) на строк до 14 діб у травні-листопаді 2018 року в рамках багатонаціонального навчання "Чисте Небо – 2018"; Румунії (до 100 військовослужбовців з озброєнням і військовою технікою, до 6 кораблів (суден та катерів), до 2 літаків і вертольотів) на строк до 20 діб у квітні-листопаді 2018 року в рамках українсько-румунського навчання "Ріверіан-2018".

Представляючи законопроект, перший заступник міністра оборони України Іван Руснак наголосив, що до навчань планується залучити понад 14 тисяч українських військовослужбовців, а з боку партнерів очікується залучення близько 8 тисяч іноземних учасників навчань.

"Будуть задіяні полігони, аеродроми збройних сил, акваторія Чорного моря", - сказав він.

Руснак також повідомив, що тематика навчань спрямована на підготовку підрозділів збройних сил, набуття ними оперативних спроможностей, підвищення взаємосумісності військ, підготовку до участі в міжнародних операціях з підтримки миру і безпеки.

Як зазначається в пояснювальній записці, фінансування витрат, пов’язаних із підготовкою та проведенням багатонаціональних навчань на території України та поза її межами у 2018 році, в сумі 36 034,6 тис. гривень, планується здійснити в межах асигнувань, передбачених Міністерству оборони України на 2018 рік за бюджетною програмою "Забезпечення діяльності Збройних Сил України та підготовка військ" (КПКВ 2101020) за напрямом "Підготовка військ, проведення міжнародних навчань (операцій)".

Представник міністерства також зауважив, що партнери України традиційно спрямовують значні матеріальні ресурси на проведення таких навчань, які "за своєю суттю є інвестицією у розвиток інфраструктури полігонів Збройних сил України".

"Участь Збройних сил у багатонаціональних навчаннях спрямована на підвищення польового вишколу, сприятиме зміцненню довіри і безпеки між державами-учасниками", - сказав Руснак.