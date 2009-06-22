У Донецьку за борги заарештували 68 квартир

У Донецьку за борги перед комунальним підприємством «Донецькміськводоканал» за травень у населення заарештовано 68 квартир.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі підприємства.

Згідно з повідомленням, в цілому, в 90% випадків державні виконавці виписують постанови на арешт з формулюванням «заборона на відчуження квартири», у 4% - постанови на «арешт на автомобілі», і лише 1% боржників одержує повідомлення про накладення арешту на «все майно». Як зазначили в юридичному відділі КП «Донецькміськводоканал», все залежить від суми боргу: чим він вищий, тим жорсткіші в своїх рішеннях судові виконавці.

Усього з початку року в Донецьку державними виконавчими службами було заарештовано 173 квартири за борги перед водоканалом.