Голова Тернопільської ОДА провів святвечір напередодні Водохреща із військовослужбовцями (фото)

Голова Тернопільської ОДА Степан Барна провів святвечір напередодні Водохреща із військовослужбовцями. Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, в артилерійській бригаді повечеряли із військовослужбовцями й секретар Тернопільської міської ради Віктор Шумада, голова Тернопільської РДА Олександр Похлий та начальник управління культури облдержадміністрації Григорій Шергей.

«6 січня я мав можливість побувати на Святвечорі з солдатами Чортківської військової частини. Але найважливіше, що ми сьогодні молитовно перебуваємо з нашими 250 тисячами солдатів, котрі захищають територіальну цілісність нашої держави», – сказав під час вечері Барна.

Він підкреслив, що йому приємно, що традиції військової служби, котрі ще кілька років тому на Тернопіллі були забуті, знову відроджуються.

«Ми відновили тернопільську артилерійську бригаду, Національну гвардію, військові з’єднання в Чорткові, Теребовлі, Бережанах, і це є найкращим прикладом відродження української армії. А той героїзм, котрий проявляє сьогодні на східних рубежах артилерійська бригада – аж гримить у Москві. Я дякую Вам за цю роботу, котру ви робите, захищаючи нашу державу. Окремо хочу подякувати контрактникам, строковикам, що не уникаєте, а прийняли для себе вольове рішення – служити у Збройних силах України. І я впевнений, що ми відродимо українську армію, відродимо нашу державу, повернемо українські землі, бо вогонь запеклих не пече!», – акцентував Барна.

Крім того, очільник Тернопільщини разом із Шумадою побували на Святвечорі й у військовій частині Національної гвардії України, куди також приїхали побажати солдатам легкої служби, сили та мужності голови Лановецької РДА Юліан Сірант та Підволочиської РДА Борис Онищук.

Як повідомляв УНІАН, 6 січня голова ОДА був провів святу вечерю з військовослужбовцями Чортківської військової частини, його заступники Юрій Юрик – в тернопільській артилерійській бригаді, Ігор Вонс – у Нацгвардії та Олег Валов – у Бережанській військовій частині.