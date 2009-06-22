Бійці «Беркута» заблокували входи до будинку «Укртранснафти»

Понад 50 бійців спецпідрозділу «Беркут» прибули в офісну будівлю ВАТ «Укртранснафта», де розташоване центральне диспетчерське управління, й заблокували всі входи та виходи.

Як передає кореспондент УНІАН, у будівлі на вулиці Кутузова, 18/7, на 7-му поверсі, де знаходиться приймальня тимчасово відстороненого голови правління «Укртранснафти» Ігоря КІРЮШИНА, перебувають 7 бійців «Беркута» й 4 співробітники міліції.