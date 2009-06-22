Тимошенко сподівається на Китай

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається на активізацію торговельно-економічної співпраці з Китайською Народною Республікою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні піл час зустрічі з представниками групи китайських компаній на чолі з президентом Всекитайського комітету сприяння міжнародній торгівлі ВАНЬ Цзіфеєм.

«Сьогодні Україна дуже сподівається на те, що ваш приїзд активізує нашу співпрацю в частині інвестицій КНР в українську економіку», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр зазначила, що потенційні можливості співпраці між двома країнами не реалізовані, і більш масштабно можна співробітничати, зокрема, в паливно-енергетичній сфері, в розвідці і розробці надр, а також у підготовці об`єктів в Україні, необхідних для проведення Євро-2012.

У свою чергу, глава китайської делегації зазначив, що представники китайських компаній також зацікавлені в розвитку співпраці з Україною в різних галузях економіки, починаючи від легкої промисловості і закінчуючи будівництвом.

За його словами, представники китайського бізнесу мають великий досвід будівництва стадіонів, накопичений у ході підготовки до проведення Олімпіади-2008 у Пекіні.

Він підкреслив, що до складу китайської делегації входять представники компаній, які займалися будівництвом стадіонів у Китаї, і вони хочуть вивчити можливість своєї участі в будівництві стадіонів, а також інших об`єктів, пов`язаних із проведенням Євро-2012 в Україні.