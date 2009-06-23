Хто виніс через кватирку комп'ютери міськради?
00:18, 23 червня 2009Суспільство
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Дніпропетровська міліція дала відповідь
Минулими вихідними вночі зловмисник викрав з трьох кабінетів Верхньодніпровської міської ради системні блоки комп’ютерів та інші комплектуючі.
Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області.
Як з’ясувалося, злодій проник до приміщення міської ради через кватирку у вікні. Міліція встановила та затримала зловмисника – 36-річного чоловіка.
Знаряддя злочину – викрутка та металевий ломик вилучені. Наразі за даним фактом слідчим відділом Верхньодніпровського райвідділу міліції порушено кримінальну справу.
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