Хто виніс через кватирку комп'ютери міськради?

Минулими вихідними вночі зловмисник викрав з трьох кабінетів Верхньодніпровської міської ради системні блоки комп’ютерів та інші комплектуючі.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області.

Як з’ясувалося, злодій проник до приміщення міської ради через кватирку у вікні. Міліція встановила та затримала зловмисника – 36-річного чоловіка.

Знаряддя злочину – викрутка та металевий ломик вилучені. Наразі за даним фактом слідчим відділом Верхньодніпровського райвідділу міліції порушено кримінальну справу.