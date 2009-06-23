527 безпритульних дітей виявлено в Одесі та райцентрах

У ході профілактичних рейдів на вулицях Одеси і сільських райцентрів міліція виявила 527 безпритульних дітей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на нараді в Одеській облдержадміністрації начальник обласної служби у справах дітей Людмила ШВИРЄВА.

За її словами, із загальної кількості безпритульних дітей майже 9 відсотків склали ті, хто раніше вже зустрічався інспекторам служби у справах дітей.

Л.ШВИРЄВА зазначила, що «в поточному році співробітники правоохоронних органів склали 853 протоколи стосовно батьків, які неналежним чином виконують свої обов`язки, порушено 11 кримінальних справ за статтею 166 КК (злісне невиконання обов`язків з догляду за дитиною або за особою, стосовно якої встановлена опіка або піклування).

Разом із тим, констатувала керівник служби у справах дітей, «в бюджеті облуправління МВС немає 2,1 млн. грн. для завершення ремонту приймальника-розподільника для бездомних дітей». Із цього приводу служба дітей вже зверталася до керівництва облдержадміністрації, проте коштів на ремонт будівлі Кабмін не виділяє.

Тим часом, зазначила Л.ШВИРЄВА приймальник-розподільник в Одесі вкрай необхідний. Оскільки доводиться, за її словами, відправляти великі групи безпритульних дітей, що прибувають в портове місто з різних регіонів, до відповідної столичної установи.