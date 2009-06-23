На судні Marathon під час захоплення його піратами помер українець
|Олександр Турчинов
Про це повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України.
Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ висловив співчуття родині загиблого і закликав країни світу спільними зусиллями подолати піратство.
О.ТУРЧИНОВ зазначив: „На моє переконання, усі країни мають об’єднатися і поставити крапку на піратському терорі в регіоні Аденської затоки. На жаль, стають традицією випадки, коли від рук піратів гинуть люди”.
Як повідомлялось, сьогодні, 23 червня, сомалійські пірати звільнили судно „Marathon”, до складу екіпажу якого входили 8 громадян України.
Вантажне судно “Marathon” під прапором Нідерландських Антільських островів пірати Сомалі захопили 7 травня. Екіпаж складався з восьми осіб – громадян України.
У піратів продовжують перебувати 24 українських моряки на балкері «Аріана» і двоє – на судні MV “Hansa Stavanger”.