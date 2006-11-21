Прогноз погоди на 22-26 листопада

Завтра в Україні очікується хмарна погода. Переважно без опадів, лише у західних областях місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у західній половині місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, у східній частині 1-6° морозу; вдень 3-8° тепла, у західних, південних областях та в Криму місцями 9-13°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

23-24 листопада - хмарно з проясненнями. У східних областях, Криму та Приазов’ї без опадів; у західних областях місцями невеликий дощ; на решті території часом дощ (лише вночі 23 листопада без істотних опадів). Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, 23 листопада у південній частині та на Прикарпатті місцями пориви 15-20 м/с. Температура у східній частині вночі 23 листопада 0-5° морозу, 24 листопада 0-5° тепла, вдень 2-7° тепла; на решті території вночі 3-8° тепла, вдень 5-10°, на півдні до 13-16°.

25-26 листопада - без істотних опадів. Температура вночі 1-7° тепла, 25 листопада на півдні до 11°; вдень 5-10° тепла, у південній частині та західних областях 8-14°.

У Києві та області у середу очікується хмарна погода. Переважно без опадів. Вночі та вранці місцями по області туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 4-6°; по області вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°.

23-24 листопада - хмарно з проясненнями. Вдень 23 листопада та вночі 24 листопада дощ, в решту часу без істотних опадів. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 5-10°.

25-26 листопада - без істотних опадів. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10°.