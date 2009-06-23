У ВР придумали, як скоротити борги вугільників до Пенсійного фонду

Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект Закону «Про скорочення заборгованості перед Пенсійним фондом України підприємств, які мають стратегічне значення, та вугледобувних підприємств і відновлення пенсійних прав їх працівників».

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 300 із 434 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Законопроектом пропонується дозволити підприємствам, що мають стратегічне значення, і вугледобувним підприємствам розстрочити на строк до 60 календарних місяців заборгованість перед Пенсійним фондом України.

Також, у разі дострокової сплати страхувальником розстрочених сум, пропонується здійснювати часткове списання загальної суми боргу. Зокрема, законопроектом передбачається списання вугледобувним підприємствам накладених (нарахованих) сум штрафів та пені, а також сум штрафів та пені, які підлягають накладенню (нарахуванню) за несвоєчасну сплату страхувальниками страхових внесків на день набрання чинності законом, у порядку, встановленому Кабінетом міністрів України