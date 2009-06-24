Тимошенко впевнена, що знайде $250 мільйонів для Газпрому

У червні Україна закачала в підземні сховища газу (ПСГ) 1,1 млрд. кубометрів газу, й розрахунок за нього з «Газпромом» буде проведено вчасно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції журналістам повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«Я впевнена, що ми також успішно за нього розрахуємося», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, 19 червня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що Україна повинна буде заплатити за російський газ, спожитий у червні, 250 млн. дол.

Згідно з підписаним 19 січня ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» довгостроковим контрактом на поставки газу українським споживачам, якщо «Нафтогаз» до 7 числа (включно) місяця, наступного за місяцем поставки, не сплатить або не в повному обсязі сплатить поставки газу, сторони на весь термін дії контракту, що залишився, переходять на предоплатну систему розрахунків.

Досі Україна вчасно й у повному обсязі розраховувалася за російський газ.