Абітурієнти зможуть в он-лайні відстежити свої шанси на вступ

У понеділок, 29 червня, почне працювати інформаційно-пошукова система «Конкурс», де в он-лайн режимі абітурієнти зможуть відстежувати свої шанси стати студентами українських ВНЗ.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив представник проекту Програми сприяння зовнішньому тестуванню в Україні (USETI) Володимир КОВТУНЕЦЬ.

Він наголосив, що ідея такої інформаційної системи належить директору Департаменту вищої освіти. Перша версія була реалізована минулого року, а зараз зроблена вдосконалена версія, над якою велась робота з січня ц.р.

“Зараз завершується налаштування всіх програмних компонентів цієї системи, щоб в понеділок 29 стартувати якісно, в повному обсязі”, - сказав В.КОВТУНЕЦЬ.

Систему представляють, крім USETI, Міністерство освіти та науки, а також ГО “Центр освітньої політики”.

В.КОВТУНЕЦЬ пояснив, що відмінність цьогорічної системи полягає в тому, що надаватимуться не статистичні дані про вступну кампанію, а інформація про конкурс. Тобто висвічуватиметься таблиця зі списком абітурієнтів по напрямку, сума балів за сертифікатами, а якщо будуть творчі випробування, то сюди будуть додаватись і ці результати. Галочкою позначатимуться прізвища абітурієнтів, які мають право на позаконкурсний вступ, а також ті, хто має цільове направлення, переможці конкурсів та олімпіад та хто має право на першочерговий вступ.

“Рейтинг буде складений таким чином, щоб він відповідав умовам прийому, який затверджений Міносвіти. Таким чином, на перших позиціях будуть особи, які мають право на позаконкурсний вступ і переможці всеукраїнських олімпіад та учасники міжнародних олімпіад, а інші будуть розташовані в порядку спадання суми балів сертифіката”, - сказав В.КОВТУНЕЦЬ.

Користувачам веб-ресурсу буде доступна інформація по кожному вищому навчальному закладу за кожним напрямом підготовки (спеціальністю) окремо за денною та заочною формами навчання. Також там буде інформація про ліцензовані обсяги прийому, обсяги держзамовлення з кожного напряму, перелік конкурсних предметів за різними спеціальностямм, вартість навчання та список абітурієнтів.

Вступники зможуть зареєструватись в системі на веб-сайті www.vstup.info, використовуючи власне ім’я користувача та пароль, котрі будуть автоматично генеруватись при поданні ними документів до ВНЗ.

У свою чергу вищі навчальні заклади зобов’язані щодня оновлювати базу даних та оприлюднювати актуальну інформацію.

В.КОВТУНЕЦЬ наголосив, що участь вищих навчальних закладів є обов’язковою в системі “Конкурс” відповідно до наказу Міносвіти від 23 січня. На сьогодні в ній зареєструвався вже 421 суб’єкт.

“Це всі навчальні заклади 3-4 рівня акредитації, їхні філії та окремі підрозділи”, - зазначив він.

Також в системі зареєструвались з власної ініціативи близько двох десятків навчальних закладів І-ІІ рівні акредитації.

Присутній на прес-конференції начальник відділу моніторингу вищої освіти Міністерства освіти та науки Микола ФОМЕНКО зі свого боку привів дані незалежного дослідження, яке проводилось не Міністерством, а іншою незалежною структурою, згідно з якими близько 72% респондентів позитивно підтримують прийом за сертифікатими зовнішнього незалежного оцінювання. За його словами, введення ЗНО веде до формування якісного контингенту студентів та спеціалістів в подальшому.

Представник ГО мережі “Опора” Інна САВСУН повідомила про громадський моніторинг вступної кампанії цього року. За її словами, спостерігачі “Опори” регулярно перевірятимуть забезпечення роботи та поповнення інформацією системи “Конкурс”. Крім того, вони слідкуватимуть за роботою приймальних комісій у 26 найбільших ВНЗ України.