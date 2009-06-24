Китай хоче збудувати мур в Одесі

Керівництво Генерального консульства Китаю в Одесі має намір спорудити високу огорожу навколо будівлі своєї дипломатичної місії в Одесі, хоча це суперечить відповідним вимогам українського законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні Одеського міськвиконкому секретар міськради Олександр ПРОКОПЕНКО, додавши, що контакти з цього приводу з китайською стороною вже тривають не один місяць. «Ми посилаємось на конкретні параметри, передбачені вимогами законодавства, що, очевидно, не зовсім влаштовує китайського консула», - сказав О.ПРОКОПЕНКО.

Проте, відзначив секретар міськради, «мерія все-таки сподівається на реалістичні пропозиції від китайської сторони щодо конфігурації огорожі. Після чого питання буде вирішено в найкоротші терміни: огорожа не повинна бути причиною розбіжностей».

У свою чергу, віце-мер з питань будівництва Михайло КУЧУК висловив думку, що керівництво Генконсульства поважатиме закони країни перебування, і сторони найближчим часом дійдуть обопільної згоди.