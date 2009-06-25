Кабмін додав грошей на справи України в міжнародних судах

Кабінет міністрів схвалив законопроект про внесення змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2009 рік» в частині збільшення витрат на представництво інтересів України в міжнародних судах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту з посиланням на міністра юстиції Миколу ОНІЩУКА, таке рішення прийнято на засіданні уряду.

За словами міністра, відповідний законопроект передбачає збільшення витрат на вказані цілі з 13 до 33 млн. грн.

Міністр пояснив, що збільшення витрат викликано зростанням кількості справ, що розглядаються в міжнародних судах проти України. Так, у 2009 році в закордонних юрисдикційних органах розглядається 21 справа, у той час як у 2003 році розглядалося 8 справ, у 2004 - 10, у 2005 - 10, у 2006 - 11, у 2007 - 12, у 2008 - 12 справ. На сьогодні загальна сума позовних вимог, без врахування справ, що знаходяться на стадії досудового розгляду, становить 2 млрд. дол.

Кошти, що передбачається додатково виділити з бюджету, будуть спрямовані на залучення фахівців, перекладачів, проведення експертиз тощо, а також на досудове врегулювання спорів за низкою позовів проти України, пояснив М.ОНІЩУК.