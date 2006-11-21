Ющенко: нинішня опозиція - це обов`язково 180 градусів
Універсал потрібно довести до реалізації
Президент України Віктор ЮЩЕНКО ініціює проведення “круглого столу” щодо реалізації положень Універсалу національної єдності.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю трьом українським телеканалам.
За словами В.ЮЩЕНКА, якщо говорити про владу і опозицію – «ми говоримо про дві конструктивні сторони. Якщо ми говоримо про опозицію в нинішній редакції, то обов’язково 180 градусів – повна протилежність будь-якому слову, яке говорить влада». При цьому Президент зазначив, що від цього страждає “правда і вся нація”.
Президент переконаний, що так бути не повинно, і саме тому є потреба у проведенні “круглих столів” – з питань реалізації універсалу. «Це одна із тем, над якою я сьогодні працюю, нам потрібно його (універсал – УНІАН) довести до реалізації, тому що є національні пріоритети, які, я переконаний, можуть об’єднати і ті сили, які знаходяться в опозиції, і ті сили, які знаходяться сьогодні при владі”, - сказав В.ЮЩЕНКО. Президент висловив жаль, що до сьогодні такої моделі не було, і тому його мета - спонукати політичні сили до консолідації.
Як повідомляв УНІАН, 3 серпня в Секретаріаті Президента України відбулася церемонія підписання Універсалу національної єдності. Документ підписали від Партії регіонів - Віктор ЯНУКОВИЧ, від фракції СПУ - Василь ЦУШКО, від фракції блоку «Наша Україна» - Роман БЕЗСМЕРТНИЙ. Лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО підписав універсал з деякими зауваженнями.
Свої підписи під документом також поставили Президент України Віктор ЮЩЕНКО, голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ та прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ. Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО цей документ не підписала.