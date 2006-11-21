Ющенко: нинішня опозиція - це обов`язково 180 градусів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ініціює проведення “круглого столу” щодо реалізації положень Універсалу національної єдності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю трьом українським телеканалам.

За словами В.ЮЩЕНКА, якщо говорити про владу і опозицію – «ми говоримо про дві конструктивні сторони. Якщо ми говоримо про опозицію в нинішній редакції, то обов’язково 180 градусів – повна протилежність будь-якому слову, яке говорить влада». При цьому Президент зазначив, що від цього страждає “правда і вся нація”.

Президент переконаний, що так бути не повинно, і саме тому є потреба у проведенні “круглих столів” – з питань реалізації універсалу. «Це одна із тем, над якою я сьогодні працюю, нам потрібно його (універсал – УНІАН) довести до реалізації, тому що є національні пріоритети, які, я переконаний, можуть об’єднати і ті сили, які знаходяться в опозиції, і ті сили, які знаходяться сьогодні при владі”, - сказав В.ЮЩЕНКО. Президент висловив жаль, що до сьогодні такої моделі не було, і тому його мета - спонукати політичні сили до консолідації.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня в Секретаріаті Президента України відбулася церемонія підписання Універсалу національної єдності. Документ підписали від Партії регіонів - Віктор ЯНУКОВИЧ, від фракції СПУ - Василь ЦУШКО, від фракції блоку «Наша Україна» - Роман БЕЗСМЕРТНИЙ. Лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО підписав універсал з деякими зауваженнями.

Свої підписи під документом також поставили Президент України Віктор ЮЩЕНКО, голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ та прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ. Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО цей документ не підписала.