Журнал Forbes назвав кращих менеджерів року "великої рецесії", які за умов глобальної кризи змогли утримати становище в своїх компаніях.

Найуспішнішою компанією на ринку США в 2009 році стало консалтингове агентство Brendan Wood International з її незмінним лідером Бренданом Вудом. Його компанія змогла зміцнити свої позиції і прибутки завдяки точним аналітичним рекомендаціям для інвесторів під час паніки на фондових ринках.

До списку топ-менеджерів потрапив і глава Apple Стів Джобс, компанія якого, попри хворобу лідера, утримала за собою титул найбільш інноваційною, навіть за часів рецесії. На тлі глобального падіння споживчої активності обіг Apple минулого року досяг 32,47 мільярда доларів при 23,99 мільярда в 2007-му.

У списку найуспішніших менеджерів фігурує Індра Нуї, виконавчий директор PepsiCo, за створення довгострокової стратегії компанії в глобальному світі. Завдяки її політиці, обсяг продажів компанії в 2008 році зріс до 43,25 мільярдів доларів з 39,47 мільярдів доларів в докризовому 2007 року.

Ще один фігурант рейтингу - Джон Стампф, гендиректор Wells Fargo & Co, зміг на хвилі кризи зробити вдалі придбання і поглинання, включаючи банк Wachovia. Об`єм продажів Wells Fargo в 2008 році зріс до 42,23 мільярдів доларів з 38,4 мільярдів на рік раніше.

РІА “Новости”