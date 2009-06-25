Російський міністр: Україна може платити з золотовалютних резервів

Українська компанія "Нафтогаз" для оплати постачань російського газу могла б узяти кредит або субсидію в уряду України, оскільки розмір золотовалютних резервів держави дає змогу “погасити борги” перед російською стороною, заявив російським журналістам в середу віце-прем`єр, міністр фінансів РФ Олексій Кудрін, який бере участь в Конференції ООН з подолання світової фінансової кризи.

"Проблема зараз полягає в тому, що всередині України у компанії "Нафтогаз" недостатньо ресурсів. Отже вона повинна взяти або кредит, або субсидію від уряду, щоб конвертувати (ці кошти) в долари, яких є достатньо, і заплатити за газ. Тому, якщо у компанії "Нафтогаз", яка є споживачем російського газу, недостатньо коштів для розплати, вона повинна просити допомоги в уряду і брати в золотовалютних резервах", - цитує міністра РІА "Новости".

Він пояснив, що, за російськими оцінками, одержаними після консультацій з Міжнародним валютним фондом, "Україна має гроші для погашення боргів - на 1 червня золотовалютні резерви України становили більше 27 мільярдів доларів". За словами російського віце-прем`єра, "це істотно більше, ніж усі платежі, які вона має здійснити". Крім того, нагадав Кудрін, в травні і червні Україна одержує ще більше 6 мільярдів доларів від МВФ.