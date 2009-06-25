На Кіровоградщині впав мотодельтаплан: пілот загинув
09:58, 25 червня 2009Суспільство
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Апарат - саморобний
У середу близько 7.00 поблизу селища Нова Прага Олександрійського району Кіровоградської області впав саморобний мотодельтаплан, який виконував пробний політ над полем.
Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, внаслідок падіння загинув пілот. Причина катастрофи встановлюєтся.
На місці працювала опергрупа Головного облуправління МНС.
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