Росія і Україна готують проект Керченського мосту
21:47, 21 листопада 2006Суспільство
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Версія від російського міністра
Росія і Україна працюють над проектом будівництва Керченського мосту для з`єднання Криму і Ставропільщини.
"Зараз намагаємося розробити спільний проект, намагаємося оцінити його інвестиційну привабливість. Це будівництво Керченського моста для з`єднання Криму і нашої частини Ставропільщини", - сказав голова Міністерства економічного розвитку Росії Герман Греф журналістам.
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