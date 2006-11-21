Росія і Україна готують проект Керченського мосту

Росія і Україна працюють над проектом будівництва Керченського мосту для з`єднання Криму і Ставропільщини.

"Зараз намагаємося розробити спільний проект, намагаємося оцінити його інвестиційну привабливість. Це будівництво Керченського моста для з`єднання Криму і нашої частини Ставропільщини", - сказав голова Міністерства економічного розвитку Росії Герман Греф журналістам.

РІА "Новини"