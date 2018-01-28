У розшуку за участь в НЗФ: росіянин хотів потрапити в Україну за підробленим українським паспортом

Росіянин знаходиться в міжнародному розшуку за участь у незаконних збройних формуваннях та може бути пов’язаним з терористичними угрупуваннями.

Громадянин Російської Федерації намагався потрапити на територію України, використовуючи паспорт з підробленою сторінкою у паспорті.

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Як повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України, вчора вранці прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» виявили та затримали громадянина Російської Федерації. Чоловік прибув рейсом зі Стамбула та видавав себе за українця.

«Для перетину кордону громадянин надав український паспорт, однак співробітники Держприкордонслужби відразу виявили заміну сторінки з установчими даними. В подальшому прикордонники з’ясували й інші деталі його поїздки в Україну», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що «у ході фільтраційних заходів» порушник розповів, що паспорт придбав за 1000€, начебто, у незнайомих осіб використовуючи мобільні додатки, що дозволяють обмінюватися повідомленнями. Перевіривши його за базами даних охоронці кордону також встановили, чому чоловік намагався використати підроблений паспорт.

«Виявилося, що він знаходиться в міжнародному розшуку за участь у незаконних збройних формуваннях та може бути пов’язаним з терористичними угрупуваннями. По даному факту поінформовані правоохоронні органи», – додали в ДПСУ.