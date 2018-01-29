На Буковині судитимуть банду грабіжників з екс-учасників АТО

Зловмисників затримали після пограбування одного з Чернівецьких суддів.

Прокуратура Чернівецької області передала до суду обвинувальний акт стосовно організатора та трьох учасників організованої злочинної групи, які у липні 2017 року вчинили розбійний напад на голову одного з судів області. Зловмисники виявилися екс-уасниками АТО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Чернівецької області.

Досудовим слідством встановлено, що 27-річний чернівчанин організував злочинну, озброєну вогнепальною зброєю банду з метою здійснення ряду нападів на окремих громадян. До складу вказаного злочинного угруповання обвинувачений залучив трьох своїх знайомих, з якими спільно проходив військову службу в зоні проведення АТО.

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«Так, після досягнення згоди всіма учасниками групи, детально вивчивши декларації держслужбовців та посадовців, зловмисники вирішили здійснити напад на сім’ю голови одного з судів Чернівецької області», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, 10 липня близько 6 години ранку обвинувачені прийшли до помешкання потерпілого, напали на нього та його дружину, застосовуючи фізичне насильство та погрожуючи застосуванням вогнепальної зброї, заволоділи грошовими коштами в сумі майже 11 тисяч євро.

За скоєне зловмисникам загрожує покарання у виді позбавлення волі строком до 15 років.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня 2017 року у Чернівцях співробітники Нацполіції затримали злочинну групу, яка 10 липня вчинила розбійний напад на сім’ю голови Господарського суду Чернівецької області Бориса Желіка.