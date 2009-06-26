Назвали ймовірну причину смерті Майкла Джексона

Майкл Джексон перестав дихати після чергової ін`єкції знеболюючого препарату, повідомляє у п`ятницю британський таблоїд The Sun з посиланням на джерело у відділенні швидкої допомоги медцентру Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі.

Як розповіли в оточенні поп-виконавця, після ін`єкції демерола у Джексона почалося утруднене дихання, він дихав усе повільніше, поки не припинив дихати зовсім. Особистий лікар, який знаходився поруч спробував зробити йому штучне дихання і викликав швидку допомогу. Медики прибули через вісім хвилин і почали реанімаційні заходи.

Лікарі намагалися запустити серце пацієнта дорогою до лікарні, але безуспішно. Як повідомлялося, виклик за адресою Майкла Джексона надійшов у службу порятунку о 12:22 за місцевим часом, а смерть була констатована лікарями медцентра о 14:26. Попередня причина - зупинка серця.

Тим часом адвокат сім`ї Джексона Брайан Оксмен (Brian Oxman) заявив Agence France-Presse, що той постійно приймав сильнодіючі препарати, щоб бути у формі перед серією лондонських концертів, яка мала початися у середині липня. Кажучи про смерть співака, адвокат відзначив, що вона не стала несподіванкою.

"Люди, які його оточували, весь час його підштовхували (приймати сильнодіючі засоби). Якщо ви думаєте, що у випадку Анни Ніколь Сміт йдеться про зловживання, це й порівняти не можна з тим, що було в житті Майкла Джексона", - відзначив Оксмен. Нагадаємо, відому фотомодель Сміт знайшли мертвою в номері готелю у Флоріді в лютому 2007 року. Було встановлено, що вона померла від передозування знеболюючих препаратів.

Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року в медцентрі Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі у віці 50 років. Коронер, який офіційно підтвердив поширені ЗМІ повідомлення, не став називати причини смерті. Розтин тіла має відбутися у п`ятницю, його вже доставили в морг.

Препарат демерол, про який повідомили джерела The Sun, є сильним анальгетиком з помірною седативною дією. У великих дозах він знижує здатність міокарду скорочуватись і при тривалому застосуванні викликає залежність.

Лента.ру