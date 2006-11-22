Держава продала на біржі частину своїх акцій ”Криворіжсталі”

0,33% держпакет акцій «Міттал Стіл Кривий Ріг» продано за стартовою ціною - 49 млн. 750 тис. грн.

Державний пакет ВАТ ««Міттал Стіл Кривий Ріг» у розмірі 0,33% акцій сьогодні було реалізовано на Українській міжбанківській валютній біржі за стартовою ціною - 49 млн. 750 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, цей пакет було поділено на 26 лотів. Всього в торгах взяли участь три компанії: «Concorde Capital», «Ренесанс капітал», «Альфа-капітал».

Основним покупцем виступила інвестиційна компанія «Concorde Capital», яка придбала 23 лоти, з них: 22 лоти по 500 тис. штук акцій і 1 лот – 236 тис. штук, 1 лот придбала компанія «Альфа-капітал», 2 лоти - «Ренесанс капітал».

Компанія "Драгон-капітал" не була допущена до торгів у зв`язку з невнесенням застави.

Як повідомляв УНІАН, номінальна вартість 0,33% держпакета акцій ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» становить 12 млн. 736 тис. 458 грн. Номінальна вартість 1 акції ВАТ - 1 грн. Початкова ціна однієї акції - 3,91 грн. Котирування акцій підприємства, що перебувають у free-float на вітчизняному фондовому ринку, - в межах 4,63 - 4,825 грн. за акцію.

93,02% пакет акцій ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг» (колишнє ВАТ КГМК «Криворіжсталь») належить компанії Mittal Steel Germany GmbH (Німеччина). Статутний капітал - 3 млрд. 859 млн. 530 тис. грн.

До сьогоднішніх торгів у держвласності перебував міноритарний пакет «Міттал Стіл Кривий Ріг» у розмірі 1,74% УФ. ФДМУ в жовтні 2006 р. заявив, що планує до кінця року реалізувати на українських фондових біржах два 0,32% і два 0,33% пакета акцій ВАТ «Міттал Стіл Кривий Ріг».