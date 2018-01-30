Посеред зими місто Славутич Київської області відключили від газу

Газопостачання в місті відключено за борги. Місцева влада в даний час вирішує питання про відновлення газопостачання.

Через заборгованість теплопостачальних підприємств місто Славутич Київської області відключили від газопостачання.

Про це повідомили в прес-службі "Київоблгазу". "Станом на 30 січня 2018 НАК "Нафтогаз України" не виділив для мешканців Славутича необхідні ліміти природного газу на січень цього року через заборгованість", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ПАТ "Київоблгаз" здійснює розподіл газу споживачам, у тому числі виробникам теплової енергії, при наявності підтверджених лімітів природного газу на відповідний розрахунковий період. "Через відсутність у комунального підприємства Управління житлово-комунального господарства міста Славутич підтверджених НАК "Нафтогаз України" обсягів природного газу на січень 2018 року, у ПАТ "Київоблгаз" немає підстав для подальшого розподілу обсягів природного газу", - повідомили в прес-службі.

Також в "Київоблгаз" додали, що змушені припинити газопостачання для Славутича, оскільки подальше використання газорозподільної системи є несанкціонованим відбором газу і порушує чинне законодавство.

Як прокоментував РБК-Україна начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому Славутицької міської ради Вадим Зуй, "Київоблгаз" надіслав попередження про відключення 20 січня 2018 року. "20 січня "Київоблгаз" надіслав повідомлення, що відключить Славутич від газу 1 лютого. Але, сьогодні в 13:00 місто було відключене. В місті є котельня на альтернативному паливі. Резервів вистачить на дві доби. Міська влада докладає зусиль для вирішення питання. Міський голова Юрій Фомічов зараз знаходиться в Києві, проводить зустрічі. У міській раді розгорнуто оперативний штаб", - прокоментували в міськраді.