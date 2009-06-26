Патріарх Кирило буде в Києві, Донецьку, Почаєві і Криму

В Києві офіційно представили програму візиту в Україну Патріарха Московського і всієї Русі Кирила

В Києві офіційно представили програму перебування Святійшого Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА в Україні з 27 липня по 5 серпня.

Про неї детально розповіли на прес-конференції в УНІАН керуючий справами Української Православної Церкви архієпископ Білоцерківський і Богуславський МИТРОФАН, голова Відділу зовнішніх церковних зв’язків УПЦ архімандрит КИРИЛO (ГОВОРУН) та прес-секретар Предстоятеля УПЦ протоієрей Георгій КОВАЛЕНКО.

Найважливішими пунктами перебування Патріарха в Україні були названі Київ і Донецьк, а також Крим і Почаїв. Передбачено, що він здійснить урочисті богослужіння в усіх трьох лаврах України - Києво-Печерській, Святогірській і Почаївській, а також в Херсонесі, на місці хрещення святого князя Володимира.

Зокрема, розпочнеться візит 27 липня о 10.00 молебнем на Володимирській гірці. Того ж дня о 17.00 Патріарх здійснить Всенощну в Свято-Успенській Києво-Печерській Лаврі.

Протоієрей КОВАЛЕНКО зазначив з приводу термінів візиту: “Дуже символічно складається візит тому, що починається він, фактично, напередодні Дня святого рівноапостольного князя Володимира, який церквою відзначається 28 липня, а державою минулого року був визнаний державним святом – Днем Хрещення Київської Русі. В Святогірську Патріарх буде в день пам’яті Святогірської ікони Божої матері – місцевої святині, в Почаєві – в день Почаївської Божої матері, 5 серпня, якраз в день 450-річчя принесення в Україну цієї святині. В Херсонесі Патріарх проведе богослужіння в день пророка Божого Іллі”.

Прес-секретар Предстоятеля УПЦ зауважив, що в програмі візиту можливі зміни, але на користь додаткових подій. Він також додав, що візит буде проходити в неполітичному, недержавному форматі.

“Це буде суто церковний, першосвятительський пастирський візит Святійшого патріарха КИРИЛА в Україну. Якраз він наголошує на неполітичному і недержавному рівні цього візиту”, - сказав прес-секретар.

Архімандрит КИРИЛO (ГОВОРУН) у свою чергу повідомив, що мета візиту Патріарха Московського і всієї Русі КИРИЛА - зустрітися з паствою та помолитися разом з нею. За його словами, візит є традиційним, оскільки спочилий патріарх Олексій також розпочинав своє патріаршество саме з візиту в Україну.

“Коли ще тільки було обрано патріарха КИРИЛА на патріарший престол в Москві він зазначив, що хотів би в першу чергу відвідати Київ, як першоджерело руського християнства, руського православ’я. І це мав би стати його перший закордонний візит”, - зазначив КИРИЛO (ГОВОРУН).

Керуючий справами Української Православної Церкви МИТРОФАН висловив сподівання, що візит Патріарха КИРИЛА буде сприяти налагодженню і міжконфесійних стосунків, і вирішенню деяких питань, які сьогодні стоять перед Українською православною церквою, перед православ’ям в Україні взагалі.

На запитання, з ким КИРИЛО зустрінеться з державних діячів, Керуючий справами УПЦ поінформував, що планується зустріч тільки з Президентом України. Щодо питань, які передбачається обговорити на цій зустрічі, МИТРОФАН сказав: “Це питання, які пов’язані сьогодні з життям та діяльністю Української православної церкви та забезпечення прав і свобод, які зафіксовані в Конституції. Тому що є багато питань та проблем, особливо на місцях, коли порушуються права і свободи тих православних віруючих, які відносяться до УПЦ. Але, я думаю, що будуть обговорюватися і питання якихось шляхів подолання розколу, що сьогодні існує в Україні, тому що Президент неодноразово порушував та порушує ці питання”.

Прес-секретар Предстоятеля УПЦ також повідомив, що з 1 липня в Києво-Печерській Лаврі почне працювати прес-центр візиту Патріарха. Крім того, спеціально для висвітлення візиту створюється окремий сайт в Інтернеті для інформування громадськості. Плануються постійні інформаційні включення на телеканалах, прямі трансляції богослужінь з Києво-Печерської Лаври, Святогірської, Почаївської Лаври і з Херсонесу.