На міжбанку підскочив євро

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,6630/7,6855, до 12:00 ціни зросли до 7,6950/7,7075. На час закриття торгової сесії цінові рівні досягли значень 7,7050/7,7175 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,о 14:30 Нацбанк оголосив про купівлю доларів за курсом 7,6100.

Рублевий ринок відкрився на рівнях 0,2456/0,2468, до 12:00 ціни піднялися до 0,2468/0,2476. На час закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,2473/0,2481. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,1550 (-0,0850).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4048/1,4050, а до 15:15 зросли до 1,4096/1,4098. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7520/10,7865, до 12:00 ціни пішли вгору – 10,7925/10,8105. На час закриття торгової сесії цінові показники з євро-гривні досягли рівня 10,8370/10,8595.

За даними Національного банку України, середньозважений курс сьогоднішніх торгів доларом становив 767,78 грн. за 100 дол.

Загальний обсяг купівлі валюти на міжбанку в доларовому еквіваленті становив 238,471 млн. дол., продажу – 259,085 млн. дол., зокрема: купівля долара – 156,537 млн. дол., продаж – 171,430 млн. дол. (курс – 7,6753/7,6802); купівля євро – 23,415 млн. євро, продаж – 29,994 млн. євро (курс – 10,7631/10,8965); купівля англійського фунта – 2 млн. 045,7 тис. фунтів, продаж – 867 тис. фунтів (курс – 12,7332/12,7352); купівля рубля – 596,566 млн. руб., продаж – 526,473 млн. руб. (курс – 2,4472/2,4557 грн. за 10 руб.).