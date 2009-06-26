Збитки від негоди у Вінницькій області оцінюють у 3 мільйона

У Вінницькій області в результаті негоди, що сталася 23 червня 2009 року, завдано збитків, що становлять понад 3 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Вінницької ОДА.

За попередніми розрахунками, в Могилів-Подільському районі внаслідок негоди сума відшкодування (згідно з розрахунками, передбаченими розпорядженням КМУ від 13 червня 2009 року № 637-р) становить 3 млн. 619 тис. 217 грн., з них 1млн. 500 тис. грн. за ушкоджену сільгосппродукцію на приватних присадибних ділянках; 10 тис. грн. - постраждалим по ІІ категорії (1 будинок); 252 тис. грн. - постраждалим по ІІІ категорії (84 будинки); 450 тис. грн. - фіксована виплата постраждалим незалежно від категорії; 250 тис. грн. - виплати бюджетним установам (пошкодженим закладам освіти); 1 млн. 148 тис. 717 грн. - сільськогосподарським товариствам за втрачену рослинну продукцію на площі 805,5 га; 8 тис. 500 грн. - сільськогосподарським товариствам за пошкоджені 6 будівель.

У головному управлінні з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Вінницької ОДА зазначили, що за своїми наслідками і завданими матеріальними збитками ситуація набула регіонального рівня.

В результаті надзвичайної ситуації, що сталася 23 червня 2009 року в Могилів-Подільському районі (ускладнення погодних умов - сильний дощ, град, шквали) було пошкоджено покрівлі 85 приватних будинків, втрачено 300 га врожаю на приватних присадибних ділянках, порушені нормальні умови життєдіяльності близько 2700 осіб. Завдані збитки сільськогосподарським підприємствам, а саме: пошкоджено посівів на площі - 728,5 га, знищено посіви на площі - 77 га.

Збитки, завдані садам підраховуються.