Комунальники Ужгорода демонтували пам`ятник жертвам політичних репресій

Пам`ятник жертвам політичних репресій в Ужгороді демонтували міські комунальники.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомила помічник начальника Ужгородського міського управління ГУ МВС України в Закарпатській області Катерина КИЙОВИЧ.

За її словами, демонтаж пам’ятника жертвам політичних репресій в Ужгороді здійснили працівники Ужгородського комунального автотранспортного підприємства (КАТП).

К.КИЙОВИЧ розповіла, що на місці демонтажу були виявлені сліди великих вантажівок, тому пошуком осіб, які демонтували пам’ятник, крім членів слідчо-оперативної групи, займались також працівники карного розшуку Ужгородського міськуправління та представники ДАІ. «На місце події відразу виїхали слідчо-оперативна група, а також начальник закарпатської міліції Павло КОНОНЕНКО, начальник Ужгородського міськуправління міліції Віталій ШИМОНЯК та його заступники», - уточнила вона.

К.КИЙОВИЧ повідомила, що за короткий час було встановлено, що частковий демонтаж пам`ятника був здійснений за допомогою крана і вантажівки, які належать Ужгородському комунальному автотранспортному підприємству. Ще за годину водії цих автомашин давали покази у міліції. Саме вони й повідомили, що отримали вказівку про демонтаж від керівника Ужгородського КАТП Василя ГРАМОТНИКА.

У свою чергу, в Ужгородській міські раді повідомили, що пам’ятник жертвам політичних репресій було демонтовано як незаконний. Про це заявив речник міського голови Олег ПОДЕБРІЙ.

За його словами, жодного рішення архітектурно-художньої ради міста, а також ухвали депутатів міської ради про виділення земельної ділянки під встановлення пам’ятника немає.

Як повідомляв УНІАН, 25 червня Закарпатська обласна організація Української народної партії розповсюдила заяву, у якій повідомила про знищення пам’ятника жертвам політичних репресій в Ужгороді.

Монумент був встановлений та урочисто відкритий 5 червня 2008 року.