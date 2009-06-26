Куди ідуть гроші від акцизного збору на пиво?

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон №1534-VI «Про внесення змін до законів України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» і «Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)», прийнятий Верховною Радою 23 червня 2009 року.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 3 червня ц.р. Верховна Рада України прийняла закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та деякі інші закони України", який передбачає підвищення акцизу на пиво на 93,5% – з поточного рівня 0,31 грн. за літр до 0,6 грн. за літр. Доходи бюджету за рахунок надходжень від акцизного збору в проекті закону планувалося направити на додаткові витрати, пов`язані із збільшенням кількості хворих на цукровий діабет і впливом цінового чинника на вартість лікування цього року.

При цьому додаткова дотація місцевим бюджетам на забезпечення лікування хворих на цукровий діабет передбачалася в сумі 160 млн. грн. Крім того, ці кошти планувалося направити на реалізацію заходів для цілодобового водозабезпечення Львова – 105 млн. грн.; завершення ремонтно-реставраційних робіт і створення музейної експозиції Шевченківського національного заповідника в Каневі "Будинок-музей Т.Г.Шевченка" – 22,5 млн. грн.

Проте після того, як закон було внесено на підпис Президенту України, стало відомо, що додаткові кошти від підвищення акцизу на пиво Верховна Рада України має намір направити не тільки на закупівлю інсуліну, а й на утримання свого апарату. Згідно з цим законом, передбачалося збільшення фінансування апарату ВР на 97 млн. грн. – з 740 млн. грн. до 837,8 млн. грн.

18 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО ветував цей закон.

23 червня Верховна Рада прийняла в новій редакції Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» та деякі інші закони України».Парламент частково підтримав пропозиції Президента. Зокрема, парламент врахував пропозиції глави держави в частині виключення положень про збільшення витрат Верховної Ради в сумі 97 млн. грн.