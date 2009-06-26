Закарпаття відзначає 64-у річницю возз'єднання з Україною

Закарпаття сьогодні відзначає 64-ту річницю Возз’єднання області з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні в Ужгороді, у приміщенні Закарпатської обласної ради, відбулося урочисте засідання з нагоди возз’єднання області з Україною та 13-ї річниці Конституції України.

Закарпатців вітали в.о. голови Закарпатської облдержадміністрації Іван БАЛОГА та в.о. голови Закарпатської обласної ради Михайло МАРТИН.

М.МАРТИН під час урочистостей нагадав, що у листопаді цього року Закарпаття святкуватиме 65-ту річницю першого з’їзду Народних комітетів Закарпатської України, делегати якого прийняли Маніфест про возз’єднання краю з Україною.

«Ми віримо і переконані в тому, що ідеологічні пристрасті і упередження щодо удосконалення Конституції нашої держави переможе здоровий глузд, що буде знайдено єдиний, прийнятний для суспільних і політичних груп, компроміс, який підніме Основний Закон нашої держави на вищий рівень. Це необхідно для того, аби наша Конституція ще більше й повніше об’єднувала суспільство», – заявив він.

Також сьогодні керівники області поклали квіти до пам’ятників Тарасу Шевченку і президенту Карпатської України, Герою України Августину Волошину.

Урочистості з нагоди Дня Конституції України та, 64-ї річниці возз’єднання Закарпаття з Україною проходять в усіх районах області.