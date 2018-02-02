У київському ресторані знайшли суп за майже 8 тисяч гривень (фото)

Страва під назвою "Шабу-шабу" коштує 7985 гривень. Цей суп вважається традиційною стравою японської кухні.

В центрі Києва в ресторані "Ікігаї" подають суп, який коштує майже 8 тисяч гривень.

Про це написав користувач Євген Шевченко у Facebook.

"Випадково днями виявив в Києві ресторан з супом за 8000 грн ( приблизно 285 доларів). По-хорошому заздрю ​​тим людям, які його замовляють. Та й тим, хто продає, теж", – розповів Євген.

Як з’ясував портал Vgorode заклад, в якому подають дорогу страву, японський ресторан в центрі міста "Ікігаї", а страва під назвою "Шабу-шабу" коштує 7985 гривень. Цей суп вважається традиційною стравою японської кухні.

У закладі пояснили, що одним з інгредієнтів супу є американське мармурове м'ясо. До складу також входить бульйон "Даси" з овочами і локшина. Дволітрова порція розрахована на двох осіб. За японськими традиціями гостям подають киплячий бульйон і окремо решту інгредієнтів.

"Важливо, що м'ясо повинно бути нарізано тонкими шматочками. Гість сам "складає" собі суп та насолоджується стравою. В Японії його можна спробувати за 54 долари", – розповіли журналістам.

Крім того, в меню ресторану є ще один суп з такою ж ціною. Називається він "Сукіякі" і за складом дуже схожий на "Шабу-шабу".