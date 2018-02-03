"Вважаємо себе пупом Землі": політолог розповів про коріння проблем України з сусідами

На думку політолога, українцям зі школи не прищеплюють правильні цінності.

Джерелом проблем стосунків українців із сусідніми народами є властивий українській ментальності егоїзм. Це викликає скандали в міжнародній політиці, яку українська влада веде останнім часом.

Про це розповів політолог та керівник політичних програм "Українського інституту майбутнього" Юрій Романенко під час чату для "Главреда".

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"Ми вважаємо себе "пупом Землі" і не намагаємося зрозуміти мотиви оточуючих, щоб через усвідомлення їх інтересів діяти таким чином, щоб завдавати мінімальної шкоди своїм інтересам, а ще краще — примножувати їх", − сказав він.

Крім того, політолог вважає, що зерна такої поведінки пересічних українців і влади країни закладаються ще в школі.

"Наші люди дуже егоїстичні. Їх зі школи не вчать тому, що кооперація приносить вигоду всім, а також тому, що причина має слідство. Тому, коли ці діти виростають і очолюють "Національні інститути пам'яті" або стають міністрами, то вони діють в рамках свого вузького егоїстичного цілепокладання. Як наслідок, кожен раз ми дивуємося, що нас хтось не зрозумів, недооцінив, не розкрив наш талант. А нічого дивного в цьому немає. Просто потрібно вивчати самих себе і навколишній світ. Розуміння породжує адекватність, адекватність народжує правильну дію, правильна дія породжує позитивний результат", − сказав Романенко.

Як повідомляв УНІАН, зараз відносини України та сусідньої Польщі ускладнені. Це пов'язано з прийнятим там законом про "заборону бандерівської идеології".