Всеукраїнська проща військових відбудеться на Тернопільщині

19-20 вересня у селі Зарваниця Теребовлянського району Тернопільської області відбудеться перше Всеукраїнське військове паломництво під гаслом “Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назовуться”.

Як повідомив кореспонденту УНІАН заступник керівника відділу Патріаршої курії Української греко-католицької церкви у справі душпастирства силових структур України отець Любомир ЯВОРСЬКИЙ, відповідне рішення було прийнято на засіданні оргкомітету з проведення Всеукраїнського військового паломництва за участю представників Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ, Внутрішніх військ, державної Прикордонної служби, головного військового капелана УГКЦ та семінаристів.

“Українські військові делегації вже тривалий час щороку їздять з паломництвом до Люрду у Франції, що є дуже позитивним та ефективним. Але до цього паломництва ми не можемо задіяти усіх бажаючих військовослужбовців, адже це вимагає великих коштів та зусиль. Тому, аби залучити якнайбільше воїнів, вирішили щось подібне організувати в Україні”, – пояснив отець Л.ЯВОРСЬКИЙ.

Він зауважив, що у Люрді зокрема примирюються військовослужбовці, які тривалий час воювали між собою у Другій світовій війні. “Можливо, саме завдяки паломництву військових до Зарваниці вдасться примирити воїнів УПА та Радянської армії. Адже місце (у с. Зарваниця – УНІАН), де відбулося чудо, де з’явилася Пресвята Богородиця, може об’єднати колишніх військових, котрі кожен на своєму місці боролися за визволення України”, – вважає отець Л.ЯВОРСЬКИЙ.

На перше паломництво військових будуть запрошені керівники всіх військових та правоохоронних формувань, а також Президент України, Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України Віктор ЮЩЕНКО. Під час паломництва також заплановано проведення панахиди за тих людей у погонах, які загинули, виконуючи службовий обов’язок, у військових конфліктах та під час миротворчих місій.

Довідка УНІАН. У сезон відпустів у весняно-осінній період прощі у Зарваниці відбуваються щовихідні. Найбільші з них, як ось Всеукраїнська родинна проща та Всеукраїнська молодіжна проща, збирають по 10-20 тисяч прочан.