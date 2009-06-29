Аварійні бригади обленерго працюють у 88 населених пунктах

Станом на ранок 29 червня залишається відновити електропостачання 88 знеструмлених через складні погодні умови населених пунктів у 6 областях.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, у Хмельницькій області залишаються знеструмленими 33 населені пункти, (відновлено – 210), У Львівській – 16 (відновлено – 46), у Вінницькій – 12 (відновлено – 59), у Київській – 12 (відновлено – 56), у Волинській – 11 (відновлено – 167) і в Рівненській – 4 (відновлено – 103).

Електрику відновлюють аварійні бригади обленерго.

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 28 червня внаслідок ускладнення погодних умов (сильний дощ та шквалисті пориви вітру) через спрацювання автоматики захисту ліній електропередач у 12 областях сталося знеструмлення 836 населених пунктів.