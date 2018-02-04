Говорять колишні: журналісти привідкрили завісу "щасливого" подружнього життя знаменитостей і мільйонерів (відео)

Зірки, мільйонери та впливові можновладці - крізь софіти вони здаються бездоганними і такими безгрішними. І хочеться з головою поринути у безхмарне життя і прожити їхнє життя.

Історії колишніх: хто посварив Антіна Мухарського з екс-дружиною Сніжаною Єгоровою. З ким сьогодні ділять ліжко відомі та багаті. Скандальна історія від дружини відомого футболіста Анатолія Тимощука Надії Навроцької, яка розповість усе про те, що змушувало її думати про самогубство.

Про це в сюжеті "Українських сенсацій".

Екс-чиновники "регіонали" розповідають свої історії, як їхні дружини терпіли зразу заради великих грошей.

Віта Чигрина - екс-дружина Володимира Сиротіна, близького друга Миколи Азарова, 12 років жила у шлюбі з трьох осіб: вона, чоловік і його коханка.

Мухарський і Єгорова розлучилися два роки тому, а галас і досі не стихає.І щодалі, тим палкішими стають баталії. В цій історії дві правди. Пара розлучилася, але історія не закінчилася. 28 позовів одне одному, чвари на публіці.

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Як на слизьку доріжку зради вийшла Марія Максакова. Як її вбитий чоловік міг залишити у Москві коханку і невже оперна діва знала про це, але чомусь не промовила "жодної ноти".

Андрій Пальчевський - мультимільйонер і відомий телеведучий, має власний авіапарк і квиток у космос. Неодружений, але, звичайно, і не самотній. Із жінками дуже пильний. Пальчевський був одружений 30 років. Про їхнє розлучення у 2012 році говорили усі - воно стало найдорожчим за усю українську історію. Чоловіку довелося віддати 80 мільйонів доларів. Кажуть, усе через зраду, але ніхто не дізнається.

Чоловікам він радить нізащо не зізнаватися, а жінкам бути далекоглядними.

Відомий звідник багатих і знаменитих вторить міліонеру: такою тактикою і користуються дружини заможних. Подають на розлучення не тому, що дізналися раптом про іншу, а лише тому, щоб встигнути більше заробити на чоловікові. Це немов гра на біржі - треба вирахувати, коли краще.

За закритими дверима багаті та щасливі проливають сльози. І якщо доторкнутися до їхнього життя хоча б пальцем, то відразу стає зрозуміло: кожен сам коваль свого щастя і у кожного воно у руках зараз.