Працівники ВАТ два роки присвоювали м'ясні гроші

На Одещині порушена кримінальна справа проти співробітників одного з відкритих акціонерних товариств за фактом привласнення 2,45 млн. грн. дотацій сільськогосподарським товаровиробникам за поставлені ними переробним підприємствам молоко та м’ясо. Про це говориться в наданому УНІАН повідомленні Департаменту зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності Міністерства внутрішніх справ України.

Згідно з наданою інформацією, працівники ВАТ привласнили зазначену суму за період з січня 2007 року по січень 2009 року.

Органи слідства міліції порушили кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).