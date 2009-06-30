Шторм відрізав від суші 6 баз відпочинку на Азовському узбережжі

У Запорізькій області штормом "відрізало" від суші 6 баз відпочинку, розташованих на Азовському узбережжі на косі між селом Степок і Азово-Сиваським заповідником.

Впродовж кількох годин співробітники МНС і комунальних підприємств смт Кирилівка спецтехнікою витягували автомобілі відпочивальників на сушу, повідомила УНІАН помічник начальника ГУ МНС у Запорізькій області Юлія БАРИШЕВА.

За її словами, повідомлення про те, що в результаті шторму затопило 2 км коси і від суші відокремлено водою 6 баз відпочинку, надійшло до МНС 28 червня о 12.20.

"Рівень води на затопленій ділянці становив 40-50 см. Частина машин - в основному позашляховики - змогли виїхати самостійно. Решту автомобілів доставляли на берег працівники МНС і підприємств смт Кирилівка. В цілому в рятувальних роботах було задіяно 17 одиниць техніки і понад 30 чоловік, зусиллями яких із зони підтоплення було витягнуто 50 автомобілів", - розповіла Ю.БАРИШЕВА.

Населення села Степок, що також опинилося в зоні підтоплення (рівень води до 30 см), не евакуювали.

За офіційними даними МНС, ніхто не загинув і не постраждав.