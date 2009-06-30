У Києві буде спекотно

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. У південній частині та західних областях місцями короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.

Вітер східний та північно-східний, 5-10 м/с, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 13-18°, на півдні до 22°, вдень 25-30°, у південній частині та на Закарпатті до 33°; в Карпатах вночі 10-15°, вдень 17-22°.

У Київській області у середу опади не очікуються. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°, вдень 25-30°. У Києві температура вночі 16-18°, вдень 28-30°.