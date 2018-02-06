Українські дизайнери розповіли, що буде модним цієї осені і взимку наступного року (відео)

Незважаючи на морозну погоду, жінкам пропонують одягати легкі шовкові сукні темних тонів з яскравими принтами.

У Києві стартував тиждень української моди, на якій дизайнери представлять свої колекції осінь-зима 2018/2019.

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Незважаючи на морозну погоду, жінкам пропонують одягати легкі шовкові сукні темних тонів з яскравими принтами. Головним кольором цієї осені і наступної зими буде чорний. Також в моді - сірий, темно-синій і темно-зелений.

Під час Ukrainian Fashion Week 2018/19 відбудуться покази колекцій понад 50 дизайнерів. Ukrainian Fashion Week відкрився у суботу 3 лютого у Мистецькому Арсеналі, і триватиме до четверга, 8 лютого.