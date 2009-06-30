Населення трьох областей заплатило за ЖКП більше, ніж 100%

Населення України в січні-травні ц.р. сплатило за житлово-комунальні послуги 12,7 млрд. грн. або 94,8% нарахованих за цей період сум. Про це повідомляє Державний комітет статистики України.

За даними Держкомстату, серед регіонів найвищий рівень оплати ЖКП спостерігався в Закарпатській, Львівській і Тернопільській областях (108,1–105,2%), найнижчий – у Донецькій області, Криму і Луганській області (88,5–89,1%).

Середні нарахування за ЖКП на одного власника особового рахунку в травні ц.р. збільшилися на 33,3%, порівняно з аналогічним періодом 2008 р. (з урахуванням електроенергії) і склали 197,9 грн.

Заборгованість населення з оплати ЖКП зменшилася в травні ц.р., порівняно з квітнем ц.р., на 5% і на початок червня склала 9234,5 млн. грн. Середній термін заборгованості населення за всі послуги склав 3,5 місяці. Зменшення заборгованості відбулося в 26 регіонах України.