У Житомирі експонується виставка міжнародного канадсько-українського фотопроекту "Емігрантки"

14:33, 07 лютого 2018
Суспільство
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zt-rada.gov.ua

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, виствку присвячено темі еміграції українських жінок та їх досвіду проживання за кордоном.

Фотопроект експонується у  найбільшому в Житомирі  арт-просторі «Гнатюк Арт Центр». Мова йде про 20 авторських фото,  на яких  зображені українські емігрантки у національних строях.

"Як бачимо, на фото український костюм символізує  сутність, культурну приналежність, а також весь позитивний і негативний досвід, привезений з дому. Окремою частиною є реальні історії з життя емігранток. Усі разом вони покликані  розповісти,  наскільки далекими  можуть бути очікування від реальності під час перебування за кордоном», - цитує прес-служба міськради координатора цієї виставки Оксану Давиденко.

На виставці представлені історії емігранток з реального життя. Фото  знімали в Канаді, але мова йде про досвід українок з різних країн.

Автором цього  проекту є  Незалежна Медіа Платформа «НАШІ» (Канада), яка ставить собі за мету розповідати про сьогодення та історію української еміграції.

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