У Житомирі експонується виставка міжнародного канадсько-українського фотопроекту "Емігрантки"

У Житомирі експонується виставка міжнародного канадсько-українського фотографічного проекту «Емігрантки».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, виствку присвячено темі еміграції українських жінок та їх досвіду проживання за кордоном.

Фотопроект експонується у найбільшому в Житомирі арт-просторі «Гнатюк Арт Центр». Мова йде про 20 авторських фото, на яких зображені українські емігрантки у національних строях.

"Як бачимо, на фото український костюм символізує сутність, культурну приналежність, а також весь позитивний і негативний досвід, привезений з дому. Окремою частиною є реальні історії з життя емігранток. Усі разом вони покликані розповісти, наскільки далекими можуть бути очікування від реальності під час перебування за кордоном», - цитує прес-служба міськради координатора цієї виставки Оксану Давиденко.

На виставці представлені історії емігранток з реального життя. Фото знімали в Канаді, але мова йде про досвід українок з різних країн.

Автором цього проекту є Незалежна Медіа Платформа «НАШІ» (Канада), яка ставить собі за мету розповідати про сьогодення та історію української еміграції.