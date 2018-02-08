Лобода розповіла, коли вийде новий альбом

За її словами, минулий альбом вона з командою писала більше двох років.

Новий альбом Світлани Лободи може вийти вже цієї осені. Про це співачка розповіла в інтерв'ю "Медузі".

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"Ми хочемо полетіти в березні в Америку на три місяці, записати там альбом. І восени з новою програмою, з новим шоу, з новими технологічними рішеннями, які вже продумує Нателла (продюсер), зможемо (глядачів) чимось здивувати", - розповіла артистка.

За її словами, минулий альбом вона з командою писала більше двох років.

"... А коли прийшов час випуску, я послухала музику, яка була актуальна на той момент, і зрозуміла, що все, що ми записали, неактуально, все це застаріло. Я викинула весь матеріал і за два місяці написала абсолютно інший альбом з новими піснями. Ми закрилися в студії і зробили альбом, який став тричі платиновим за два місяці, який приніс нам величезний капітал. Ми ніколи не думали, що на альбомі можна заробляти гроші", - поділилася співачка.