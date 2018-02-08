​У Житомирській школі №7 відкрили медіатеку та оновлений спортзал

13:56, 08 лютого 2018
Суспільство
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Медіатека та оновлений спортивний зал з’явилися у житомирській ЗОШ №7 імені Валерія Бражевського / zt-rada.gov.ua

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міськради.

"Медіатека та оновлений спортивний зал з’явилися у житомирській ЗОШ №7 імені Валерія Бражевського",- сказано у повідомленні. 

«Це  - вже п’ята медіатека, яку ми відкриваємо у житомирських школах.  За підтримки депутатського корпусу ми будемо виділяти гроші на відкриття подібних медіатек у школах нашого міста. Основне завдання медіатек – дати можливість дитині легко отримати інформацію з різних джерел. Тут можна відпрацювати будь-який проект, або домашнє завдання за допомогою мультимедійної дошки та приготувати презентацію», - розповів на відкритті Житомирський  міський голова Сергій Сухомлин.

Впродовж двох місяців у  школі  проводились роботи щодо реалізації сучасної бібліотеки. У навчальному закладі  медіатеку  сполучили зі шкільною  бібліотекою, простір огородили скляними панелями, закупили меблі, тощо.Також  медіатеку оснастили сучасним обладнаннят та технікою.

Окрім цього,  у цій школі оновили та відкрили спортзал.

Загалом  же, у 2017 році на капітальний ремонт навчальних закладів Житомира було виділено 25, 6 млн грн, а на обладнання  - 11,5 млн грн. 

Довідка УНІАН: Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 носить ім’я Валерія Бражевського – миротворця у складі Української миротворчої місії в Іраку, де військовий і загинув. У 2017-2018  навчальному  році  у школі відкрили три    класи  з  інклюзивним навчанням. У закладі  навчається  1 тис. 19  учнів. На базі школи працює 20 гуртків різного  профілю та спортивних секцій.

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