​У Житомирській школі №7 відкрили медіатеку та оновлений спортзал

Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 носить ім’я Валерія Бражевського – миротворця у складі Української миротворчої місії в Іраку, де військовий і загинув.

Сьогодні у Житомирській загальноосвітній школі №7 відкрили медіатеку та оновлений спортзал.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської міськради.

"Медіатека та оновлений спортивний зал з’явилися у житомирській ЗОШ №7 імені Валерія Бражевського",- сказано у повідомленні.

«Це - вже п’ята медіатека, яку ми відкриваємо у житомирських школах. За підтримки депутатського корпусу ми будемо виділяти гроші на відкриття подібних медіатек у школах нашого міста. Основне завдання медіатек – дати можливість дитині легко отримати інформацію з різних джерел. Тут можна відпрацювати будь-який проект, або домашнє завдання за допомогою мультимедійної дошки та приготувати презентацію», - розповів на відкритті Житомирський міський голова Сергій Сухомлин.

Впродовж двох місяців у школі проводились роботи щодо реалізації сучасної бібліотеки. У навчальному закладі медіатеку сполучили зі шкільною бібліотекою, простір огородили скляними панелями, закупили меблі, тощо.Також медіатеку оснастили сучасним обладнаннят та технікою.

Окрім цього, у цій школі оновили та відкрили спортзал.

Загалом же, у 2017 році на капітальний ремонт навчальних закладів Житомира було виділено 25, 6 млн грн, а на обладнання - 11,5 млн грн.

Довідка УНІАН: Житомирська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 носить ім’я Валерія Бражевського – миротворця у складі Української миротворчої місії в Іраку, де військовий і загинув. У 2017-2018 навчальному році у школі відкрили три класи з інклюзивним навчанням. У закладі навчається 1 тис. 19 учнів. На базі школи працює 20 гуртків різного профілю та спортивних секцій.