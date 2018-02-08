Кличко наголосив на необхідності прискорити вирішення питання щодо створення Київської агломерації

Кличко нагадав, що кожного дня майже півмільйона людей з навколишніх міст і селищ столиці приїздять в Київ на роботу.

Київрада повинна прискорити вирішення питання щодо створення Київської агломерації. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час виступу на засіданні Київради. Мер Києва зауважив, що питання про створення Київської агломерації назріло давно і потребує оптимального розв’язання. Кличко нагадав, що кожного дня майже півмільйона людей з навколишніх міст і селищ столиці приїздять в Київ на роботу і користуються інфраструктурою столиці та закладами соціальної сфери. “Необхідно розробити статут Асоціації міст, селищ, сіл та населених пунктів, що розташовані навколо Києва. Та далі рухатися в питанні створення агломерації. Ефект від цього буде всім. Не тільки столиці. Адже разом ми сильніші і більше можемо зробити”, - сказав Київський міський голова.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter