Київенерго: гарячої води немає і не буде

Кияни, в квартирах яких були проведені гідравлічні випробування труб, продовжують залишатися без гарячої води через борг міськадміністрації перед «Київенерго», пише газета «Сегодня».

Як інформує видання, «Київенерго» знову з`ясовує відносини з мерією, яка, за словами тепловиків, заборгувала їм круглу суму.

«Наш борг перед «Газом України» на 25 червня становить 600 млн. гривень. А борг міськадміністрації перед нами - близько мільярда. Нам немає чим розрахуватися за газ, газівники опломбували теплоносій. Немає газу, не можемо нагрівати воду», - пояснив «Сегодня» прес-секретар «Київенерго» Олексій ДЬОМІН.

Газета нагадує про відключення половини міста цієї зими від тепла і гарячої води. На сьогодні кияни опинилися знову в «заручниках»: тим, у кого відключили гарячу воду під час планових випробувань мереж, підключати її не збираються, незважаючи на те, що профілактика закінчилася.

Зараз планове випробування мереж проходить на Троєщині, Оболоні, Виноградарі, Воскресенці - всі ці мікрорайони обслуговує ТЕЦ-6 і місцеві котельні.

Використовувати на ТЕЦ-6 мазут неможливо.

У мерії ж заявляють, що комунальники просто нагнітають ситуацію.

«У нас є борги тільки за минулий рік, але ми гасимо їх за рахунок взаємозаліків. Насправді тепловики просто трохи затягнули з перевіркою мереж, і вода має бути вже днями», - заявив перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО, пише газета.

У жеках відсутність гарячої води газеті пояснили проривами труб. У той же час на довідковій «Київенерго» зізналися: «Води немає, і не буде через борг міськадміністрації за газ. Ось коли він буде погашений, тоді у вас і з`явиться гаряча вода».

Без гарячої води продовжують залишатися, зокрема, житлові будинки в Шевченківському районі столиці, де випробування тепломереж проводилися з 2 по 16 червня.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня «Киевгаз» попередив, що кияни можуть влітку залишитися без гарячої води. На підприємстві зазначили, що причиною цього є 590 млн. грн. боргу АК «Київенерго» перед ДК «Газ України» за спожитий газ.

16 червня, о 15.00 ДК «Укртрансгаз» приступила до зниження вихідного тиску газу через газорозподільні станції київського кільця. За інформацією прес-служби ВАТ «Київгаз», таким чином ДК «Укртрансгаз», за дорученням НАК «Нафтогаз України» приводить споживання газу споживачами міста до виділених постачальниками обсягів. До відповідних кроків «Нафтогаз» (ДК «Газ України») вдалася через те, що станом на 15 червня АК «Київенерго» не має виділених обсягів газу.

У свою чергу, перший заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО 16 червня запевнив, що тиск газу в мережах Києва нормальний, і його не знижуватимуть.

За словами А.ГОЛУБЧЕНКА, «є дуже серйозне питання» про постачання в столицю газу, але столична влада домовилася, що жодних перебоїв із забезпеченням гарячою водою споживачів не буде. За його словами, мерія має намір терміново віддати "Київенерго" 300 млн. грн одержаного столицею кредиту для погашення боргів за спожитий газ (1,2 млрд. грн. – загальна сума кредиту ), які ось-ось мають надійти від банку "Хрещатик".